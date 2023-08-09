Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Bakü Neftçi Arena’da Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimde gerçekleşen ve 15 dakikası basın açık yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında, yarın TSİ 20.00’de Bakü Neftçi Arena’da Neftçi Bakü PFK ile karşılaşacak.