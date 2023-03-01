Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışması ve 5’e 2 top kapma ile devam eden antrenmanın basına kapalı kısmında ise MKE Ankaragücü maçının taktiği üzerinde duruldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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