Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde oyuncular aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

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