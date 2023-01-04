Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yeni bir Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılacağı söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yeni bir Kadın Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılacağı söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ocak ayı meclis toplantısında yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgide, Beşiktaş Mahallesi’nde yeni bir Kadın Spor ve Yaşam Merkezi müjdesini verdi. Meclis üyeleriyle muhtarlara, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Beşiktaş Mahallemizin sakinlerini seviyoruz. Onlar için yeni projeleri hayata sunmaya çalışıyoruz. Önceki dönemde yapılan kadın spor ve yaşam merkezinin çatısı çökmüştü. Bunun için burada ikamet eden kadın mahalle sakinlerimiz bizden yeni bir spor ve yaşam merkezi talebinde bulundular. Biz de bulduğumuz uygun bir alanda gerekli düzenlemeleri yaparak, spor aletleri ve ekipmanlarıyla birlikte yeni bir yer tesis ettik. Önümüzdeki hafta buranın açılışını yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı, önceki dönemde yapılan kadın spor yaşam merkezindeki çatı çökmesine ilişkin de çalışmanın tamamlandığını sözlerine ekledi.