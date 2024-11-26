Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Macaristan’ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu’nda 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza’nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.