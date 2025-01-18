Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçından 3’ünden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Bodrum FK karşısında elde etti.

Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip ediyor Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip ediyor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta yine evinde oynadığı maçta Bodrum FK’yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyeti pekiştirme şansını değerlendiremedi.

Kartal, bu sonuçla ligdeki son 4 müsabakanın 3’ünden de beraberlikle ayrılmış oldu. Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor’a ise gol atamadan sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu süreçteki tek 3 puan ise geçtiğimiz hafta Bodrum FK’ya karşıydı.

Kaynak: iha