Beşiktaş Kulübü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Dolmabahçe’de andı.

Beşiktaş Kulübü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Dolmabahçe’de andı.

Siyah-beyazlı kulüp, Atatürk’ü vefatının 84. yıl dönümünde; Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve on binlerce vatandaşın katıldığı törenle andı.

Anma töreni, saat 09.05’te tüm Türkiye ile tek yürek olarak gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu’na Atatürk’ün sevdiği çiçekleri bıraktı.

Ayrıca, kulüp tarafından Beşiktaş JK Müzesi önüne yerleştirilen dev ekrandan Atatürk’e ait fotoğraf ve videoların gösterimi gerçekleştirildi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 10 Kasım mesajı ise şöyle:

“Yaşamının belirli bir dönemini Akaretler’de geçiren ve ebediyete Dolmabahçe Sarayı’nda intikal eden ulu önderimiz Atatürk’ü, evinde, evimizde andık. Beşiktaş JK olarak, 20 yaşımızdan beri, Ata’mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata’mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz 10 Kasım’ın verdiği hüznü, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine, hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz. Beşiktaş JK Başkanı olarak, şahsım ve Yönetim Kurulum adına; Ata’mızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”