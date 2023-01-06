Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş ile futbolcular, antrenman öncesi eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz’ı tesislerde ağırladılar. Güneş’le futbolcuların bir süre sohbet ederek hasret giderdikleri Rıdvan Yılmaz, takıma başarılar diledi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Güneş’in, Kasımpaşa maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Welinton Souza

Tayyip Talha Sanuç

Emrecan Uzunhan

Romain Saiss

Berkay Vardar

Necip Uysal

Tayfur Bingöl

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Atiba Hutchinson

Salih Uçan

Gedson Fernandes

Oğuzhan Akgün

Georges Kevin Nkoudou

Nathan Redmond

Dele Alli

Jackson Muleka

Cenk Tosun

Wout Weghorst