Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.