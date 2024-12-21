Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ligde 2020-2021’den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında evinde Corendon Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine karşı şansızlığını bu maçta da kıramadı. Kartal, 2020-2021’den bu yana sezonun ilk yarılarında rakibiyle ile oynadığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte Alanya ekibine karşı galip gelemeyen Beşiktaş’ın, ilk yarılarda aldığı sonuçlar şöyle:
2020-2021
Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1
2021-2022
Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0
2022-2023
Alanyaspor: 3 - Beşiktaş: 3
2023-2024
Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 3
2024-2025
Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1