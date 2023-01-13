Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Konyaspor’a konuk olacak. İki takım bu müsabakayla birlikte 44. kez rakip olacak. Geride kalan 33 maçta siyah-beyazlıların 23’e 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Konyaspor’a konuk olacak. İki takım bu müsabakayla birlikte 44. kez rakip olacak. Geride kalan 33 maçta siyah-beyazlıların 23’e 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor karşısında galip gelerek Süper Lig’de galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu müsabaka öncesi ligde geride kalan maçlar sonrası Beşiktaş, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Konyaspor ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu aldığı 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

Süper Lig’de 44. randevu

Beşiktaş, Konyaspor ile Süper Lig’de daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 23, Konyaspor ise 8 kez sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. 12 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş, 77 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor da 39 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon Konya’da oynanan müsabakada taraflar sahadan 1- 1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş’ın deplasman karnesi

Bu sezon Süper Lig’de 7 kez deplasman giden Beşiktaş, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar 12 gol atıp kalesinde de yine 12 gol gördü. Konyaspor da bu sezon ligde evinde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 defa mağlup oldu.

Kartal’da 5 oyuncu sınırda

Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Salih Uçan’ın sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Souza, Nathan Redmond, Roman Saiss ve Gedson Fernandes, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta görev alamayacak.

Öte yandan Kara Kartal’da Rachid Ghezzal ve Josef De Souza sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çalar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak.

Bitigen, 2020-2021 sezonunda bu iki takımın müsabakasını yönetmiş ve Konyaspor sahadan 4-1 galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.