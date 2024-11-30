Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Başkan Hüseyin Yücel, Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da antrenmanı izledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayıp saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Adana’ya gidecek.