Daha sonra takım otobüsüne binen kafile yoğun güvelik önlemleri altında otele yerleşerek kampa girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay havaalanına gelen Beşiktaş’ı siyah-beyazlı taraftarlar karşılayarak Teknik Direktör Valerien Ismael’e çiçek takdim etti.

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Beşiktaş, Hatay’a geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.

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