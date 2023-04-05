Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Pas ve orta-şut çalışması yapan siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı kısmında ise Giresunspor maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana Salih Uçan ve Dele Alli katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın 17.00’de yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.