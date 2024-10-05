Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemal Kılıç: "Rakibin ve bizim kaçırdığımız gol pozisyonları var" Kemal Kılıç: "Rakibin ve bizim kaçırdığımız gol pozisyonları var"

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek.

Kaynak: iha