Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün salonda ve sahada yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün salonda ve sahada yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşularıyla başladıkları antrenmanın ardından, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oynanan taktiksel maç ile idmanı sonlandırdılar.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.