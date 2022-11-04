Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla sona erdi.