Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşacak.