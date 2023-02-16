Beşiktaş, Emrecan Uzunhan’ın sezon sonuna kadar Antalyaspor’a kiralandığını TFF’ye bildirdi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3’ü Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olarak 6 resmi karşılaşmaya çıkarken, 1 asistle takımına katkı sağladı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu Emrecan Uzunhan’ı sezon sonuna kadar Antalyaspor’a kiraladı. Antalya temsilcisi de Emrecan’ın lisansını çıkardı.

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