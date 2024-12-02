Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı camiada yaşanan durumun sorumlularının hak ettiğini alacağını söyledi.

Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, siyah-beyazlı camiada son günlerde yaşanan çalkantılı süreç hakkında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamalarda bulundu. Akpınar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurulumuzca, olan biten tüm olayların ve bilgilerin delilleriyle birlikte incelenerek hak edenler hakkında hak ettikleri gerekli kararların verileceğinden camiamızın şüphesi olmasın."