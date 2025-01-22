Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup ederek, İspanyol temsilcisine karşı 2. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao’yu 4-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte İspanyol temsilcisi ile 4. kez karşı karşıya gelirken ikinci galibiyetini almış oldu.

İki takım, ilk kez 1985-1986 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu’nda mücadele ederken, kazanan ise 4-1 ve 1-0’lık skorlarla Bilbao oldu. Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu’nda ise rakibini Dolmabahçe’de 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.