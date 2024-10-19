Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe söyleşileri kapsamında okurları ile buluştu. Öztürk gazetecilik hayatından, görüşlerinden ve kitaplarından bahsetti. Genç gazetecilere tavsiyeler de veren Öztürk, haberi yazacaksanız yerinde takip etmelisiniz, sosyal medya sadece bir istihbarat aracı olarak kullanmalısınız” dedi.

Beşiktaş Belediyesi ‘Beltaş Kitap Kafe Söyleşileri’ kapsamında sanatçı, yazar ve şairleri Beşiktaş’ta ağırlamaya devam ediyor. Söyleşi kapsamında gazeteci, yazar Saygı Öztürk’ü ağırladı. Öztürk, hayatına ilişkin okurları ile Beltaş Kitap Kafe’de söyleşi yaptı. Söyleşinin ardından Saygı Öztürk’e Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat adına teşekkür amacıyla fidan bağışında bulunuldu ve plaket verildi. Ayrıca Öztürk, söyleşiye gelen okurlarının kitaplarını da imzaladı.

“Gazeteci olarak ben bu güvene ulaştıysam ne mutlu bana”

İki ağabeyinin de valilik yaptığını anlatan Öztürk, “Ben hiçbir haberi ağabeylerimden almadım. Bunu kimseye dedirtmem. Haber için onların görev yaptığı şehirlere gitsem bile onları görmem, evlerine uğramam. Bu güveni vermek önemli. Her kitabın ayrı bir hatırası var. Mesela babalar dünyasını yazıyorsun, ismi geçen babaları yazıyorsun, 15 Temmuzları yazıyorsun, benim kitaplarımda belgesiz bir yazı olmaz belgelere ulaşırım. Belgelere ulaşmak yetmez. Belgede ismi geçen kişilere de ulaşıp “O olay böyle mi?” diye sormanız gerekiyor. Gazetecinin önünü açan en büyük etken insanların güveni. Gazeteci olarak ben bu güvene ulaştıysam ne mutlu bana” dedi.

“Sosyal medyayı göz ardı etmesinler ama her gördüklerini de gerçek sanmasınlar”

Genç gazetecilere tavsiyeler veren Öztürk, “Gazetecilik artık sosyal medyadan haber almaya dönüşmüş. Sakın inanmasınlar. Sosyal medyayı göz ardı etmesinler ama her gördüklerini de gerçek sanmasınlar. Gördükleri haberin üzerine gitsinler, araştırsınlar, doğrulatamadıkları şeyleri de yazmasınlar” diye konuştu.

Söyleşinin ardından, Öztürk okurların kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çekildi.