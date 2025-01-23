Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği’ne meclis çoğunluğuyla Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman getirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, organize suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 17 Ocak’ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Beşiktaş Belediye Meclisi’nde bugün yapılan toplantıda başkan vekili seçildi. Toplantıya Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, İBB Meclis Üyesi İlker Uluer, İBB Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman Grup Başkanvekili ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Doğa Kıroğlu, Meclis 1. Başkan Vekili Özge Önsen Belen, CHP Meclis Üyeleri dahil 29 kişi katıldı. Yapılan oylamada, 29 oy kullanılırken 3 oy boş çıktı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili, 26 oy ve meclis çoğunluğuyla tek aday olan İBB Meclisi CHP Grup Grup Sekreteri, İBB Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman oldu.

“Bu bir geçici görevdir”

Açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, “Üstüne basa basa söylemekte yarar görüyorum. Bu bir geçici görevdir. Başkanımız Rıza Akpolat’tır ve öyle kalacaktır. Tutuklanmış olan Rıza Başkanımızın yerini elimizden geldiğince onun çizdiği rotada kararlılıkla doldurmak mecburiyetindeyiz. Bu kenti hep birlikte ve ortak akılla yöneteceğiz. Zorluklar, baskılar altında hep birlikte mücadele ederken tüm gözler bizim üzerimizde olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu gözler arasında iyi niyetli olmayanlar da olacak. Bizden hizmet bekleyen Beşiktaşlı komşularımıza karşı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekle mükellefiz. Hata yapma lüksümüz yoktur. Bu hem Rıza Başkanımıza, hem partimize hem de bizden hizmet bekleyen komşularımıza karşı en büyük yükümlülüğümüzdür. Zaman ayağa kalkma ve Beşiktaş Belediyesi’nin, bu meclisin, ortak aklın ne kadar güçlü olduğunu gösterme zamanıdır” dedi.