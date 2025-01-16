Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 40 şüphelinin Savcılıkta ifade verme işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İfade işlemleri başladı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 40 şüphelinin ifade işlemleri için 9 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği ve ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.