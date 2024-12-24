Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.
Başkan adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asil
Hakan Daltaban
Uğur Fora
Orhan Özalp
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Mustafa Mollaoğlu
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven
Yedek
Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz
Kaynak: iha