Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

Başkan adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Mustafa Mollaoğlu

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven

Yedek

Toygun Batallı

Esra Sayın

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Kaynak: iha