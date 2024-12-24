Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na verdi.

Başkan adayı Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

89. Büyük Ankara Koşusu 29 Aralık Pazar günü yapılacak 89. Büyük Ankara Koşusu 29 Aralık Pazar günü yapılacak

Sancer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Aslı Üstünkaya

Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

Yedek

Sedat Seymen Akçadağ

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

Kaynak: iha