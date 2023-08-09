UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Neftçi Bakü’ye konuk olacak olan Beşiktaş, Azerbaycan’a gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 20.00’de deplasmanda Neftçi Bakü’yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı kafile bu müsabaka için Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan öze uçakla Azerbaycan’ın Bakü kentine hareket etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Neftçi Bakü PFK maçı kadrosuna şu futbolcular dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."