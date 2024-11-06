UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Malmö’yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, turnuvada bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında ağırladığı Malmö’yü 2-1’le geçmeyi başardı. Avrupa Ligi’nde lig aşamasında oynadığı 4. maçında 2. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, aynı zamanda Tüpraş Stadyumu’nda ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax’a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 3-1 yenildi. Beşiktaş, Fransa deplasmanında ise Lyon’u 1-0’lık skorla yenmişti.

Kaynak: iha