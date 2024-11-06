UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Malmö’yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş, turnuvada bu sezonki ilk iç saha galibiyetini aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında ağırladığı Malmö’yü 2-1’le geçmeyi başardı. Avrupa Ligi’nde lig aşamasında oynadığı 4. maçında 2. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, aynı zamanda Tüpraş Stadyumu’nda ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax’a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 3-1 yenildi. Beşiktaş, Fransa deplasmanında ise Lyon’u 1-0’lık skorla yenmişti.