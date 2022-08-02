Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.