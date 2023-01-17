Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçıyla tamamlandı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşması için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya gidecek.