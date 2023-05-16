Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Başkanı Büyükekşi: “Sivasspor bir adım önde” TFF Başkanı Büyükekşi: “Sivasspor bir adım önde”

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.