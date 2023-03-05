Beşiktaş, Süper Lig’de MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile 3 maç sonra galip geldi.

Beşiktaş, Süper Lig’de MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile 3 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında sahadan beraberlik ile ayrılırken, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ise yenildi.

Beşiktaş’ta yeni transferler ilk kez forma giydi Beşiktaş’ta yeni transferler ilk kez forma giydi

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek ligde 3 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.