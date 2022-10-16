Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Maxi Gomez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

17. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

24. dakikada Salih Uçan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst’un ceza sahası içinde kayarak vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Daha sonra topu önünde bulan Dele Alli’nin ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

28. dakikada Trezeguet’nin pasında topu alan Marek Hamsik’ın ceza yayının üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Valentin Rosier’ın içeriye çevirdiği topta arka direkte Jens Larsen ters vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada Arthur Masuaku’nun geri pasında araya giren Trezeguet ceza sahası içinde kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Josef de Souza’nın geri pasında araya giren Umut Bozok pasını Enis Bardhi’ye aktardı. Bardhi’nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

70. dakikada Nathan Redmond’ın sağ kanattan ceza sahası içinde ortasında Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra topu önünde bulan Cenk Tosun kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Gedson Fernandes'in orta sahanın solundan uzun pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir yerden yaptığı plase vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Şansalan, Yusuf'a sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Yusuf Yazıcı'ya direkt kırmızı kart verdi.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu x, Valentin Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç x, Francisco Montero x, Arthur Masuaku x, Josef de Souza x, Salih Uçan x (Gedson Fernandes dk. 68 x), Rachid Ghezzal xx (Nathan Redmond dk. 45+1 xx), Dele Alli x (Cenk Tosun dk. 67 xx), Kevin N'Koudou x (Jackson Muleka dk. 84 ?), Wout Weghorst x

Yedekler: Mert Günok, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Marc Bartra x, Vitor Hugo x, Eren Elmalı x (Denswil dk. 85 ?), Gbamin x, Marek Hamsik xx (Yusuf Yazıcı dk. 80 ?), Bakasetas xx (Siopis dk. 80 ?), Abdülkadir Ömür x (Umut Bozok dk. 56 ?), Trezeguet xx, Maxi Gomez xx (Enis Bardhi dk. 56 x)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Yusuf Erdoğan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Maxi Gomez (dk. 11), Trezeguet (dk. 36) (Trabzonspor), Larsen (dk. 29 k.k.), Cenk Tosun (dk. 70) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Yusuf Yazıcı (dk. 90+6) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Valentin Rosier, Cenk Tosun, Valerien Ismael (Beşiktaş), Bakasetas, Enis Bardhi, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)