Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, turistlerin Trabzon’da kalma süresinin uzatılması için sosyal olanakların ve eğlence imkanlarının artırılması gerektiğini belirterek “Bu konuda yapılacak çalışmalara oda olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun’la birlikte Beşikdağ Teleferik tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Çelebi, Beşikdağ Teleferiğinin Trabzon için önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, “Beşikdüzü Belediyemize bu tesisi Trabzon’a kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Buradaki işletmeci arkadaşımız bazı düzenlemeler yaptı ve olumlu yönde ilerliyor. Biz de odamızdaki ilgili arkadaşlarımızla neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere tesisi ziyaret ettik. Turistlerin Trabzon’da daha fazla zaman geçirmesi için mutlaka bu tür noktaların artırılması gerekiyor. Sosyal tesisler ve eğlence mekanlarının sayısının artması hem şehir halkı hem de turistler için önemli bulduğumuz gelişmelerdir. Beşikdağ Teleferiği de zirve noktasındaki tesislerin artırılması, konaklama imkanlarının sağlanmasıyla önemli bir çekim merkezi olacaktır” dedi.