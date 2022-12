Antalya’nın Manavgat ilçesinde besihanede çıkan yangında saman balyaları ve hayvan yemleri alev alev yandı. Yangında besihane içerisindeki henüz hiç kullanılmamış son model bir traktör de küle döndü.

Yangın, Hatipler Yenimahalle 1668 sokakta Ali Rıza Özden’e ait besihanede çıktı. İhbarın üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü su tankerleri ve iş makineleri belirtilen adrese gelerek alevlere müdahalede bulundu. Besihane çalışanları başta olmak üzere olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, saman balyalarının tutuşması nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

Söndürmeye karşın içten yanmaya devam eden saman balyaları ise, iş makineleri yardımıyla besihanenin dışına çıkartıldı. Yangında, besihanede saman balyaları ve yemlerin bulunduğu bölümde bulunan ve hiç kullanılmamış 2022 model traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 bin balya saman, 100 çuval yem, 150 çuval buğday-Arpa karışımı, buzdolabı ve jeneratör yandı.

“Kullanmak nasip olmadı”

Oldukça üzüntülü olduğu gözlenen Besihane sahibi Ali Rıza Özden, “Traktörü daha yeni aldık. Hiç kullanmak nasip olmadı. Değeri 1 milyon lira dolayında. 3 bin balya dolayında saman, 100 çuval yem, ayrıca 150 çuval buğday arpa karışımı yem yandı. Elimizden gelen bir şey yok. Toplam 3 milyonun üzerinde zararımız var. Ben buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen ve yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye olarak her zaman özellikle de zor günlerinde vatandaşların yanında olduklarını, her türlü ekipman ve teknik destek verdiklerini, tek tesellinin can kaybı olmaması olduğunu belirtti.