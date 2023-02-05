Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş’ta karsız ve baharı andıran havanın ardından etkili olan kar yağışı besicilerin işlerini zorlaştırdı.

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş’ta karsız ve baharı andıran havanın ardından etkili olan kar yağışı besicilerin işlerini zorlaştırdı.

1 milyon 400 bin hayvan sayısı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş’taki besiciler, etkili olan kar yağışı ile birlikte hayvanlarını beslemek için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlar, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Yukarı Yongalı köyünde hayvanlarını beslemek için zorlu bir mesai harcıyor. Günde iki kere hayvanlarına ot ve saman veren köylüler, zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımlarını ihmal etmiyorlar. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı köyde ot ve samanları metrelerce sırtlarında taşıyan besiciler, burada hedik ile ezdikleri karların üzerine otları serpiştirerek hayvanlarını besliyor. Geçtiğimiz yıla göre 50 gün geç kar yağan köyde çiftçiler, ot ve samandan önemli miktarda da tasarruf etti.

Hayvanları için günde iki kere sırtlarında ot ve saman taşıdıklarını ifade eden Arif Yaşlak, kar yağışının geçtiğimiz yıla göre geç gelmesi ile yemden tasarruf etiklerini belirterek, “Köyde hayvancılık yapıyoruz. 1 metreden fazla kar var köyümüzde. Günde iki defa kar üzerinde hayvanlarımıza ot veriyoruz. Otları yaklaşık 100 metre sırtımızda taşıyarak hayvanların olduğu yere getiriyoruz. Köyümüzde kar ve tipi çok oluyor, bu şartlarda hayvancılık yapmak zor oluyor. Geçen yıla göre 50 gün geç kar yağdı, biz de bu sürede yemden tasarruf yaptık. Kar yağmadan önce hayvanlarımızı dağda otlatıyorduk. Kar yağdığı için hayvanlarımıza evde bakıyoruz” dedi.

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan İsmail Yaşlak ise, “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. 1,5 metre karda otları sırtımızda taşıyarak getiriyoruz. Hayvanlarımıza günde iki kere yem veriyoruz” ifadelerini kullandı.