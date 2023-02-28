Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besiciler, gün içerisinde çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. Otları, ezdikleri karın üzerine seren çiftçiler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor. Besiciler, akşam saatlerinde koyunlarını yeniden ağıla götürüyor.

Karla birlikte kış sezonunun başladığını belirten besici, “Geçimimizi besicilik yaparak sağlıyoruz. Yaz aylarında yaylalarda kışın gelmesiyle birlikte koyunlarımıza ağıllarda bakıyoruz. Bu şekilde kışı da çıkaracağız” dedi.

Kış sezonunu sürdüren besiciler koyun sürülerini ağıllarda beslemeye devam ediyor. Ağıl önlerinde bulunan karla kaplı araziye ot, saman bırakan besiciler günde 3 öğün hayvanlarını besliyor. Soğuk havayla birlikte zamansız dünyaya gelen kuzuların sağlıklı dünyaya gelmeleri için geceleri ağılları sıcak tutarak zaman zaman nöbet tutuyorlar.

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