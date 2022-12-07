Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların 6 ay süren zorlu kış mesaisi başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların 6 ay süren zorlu kış mesaisi başladı.

İlçenin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nın eteklerinde yer alan Kadıköy’e yağan 20 santimetre kar yağışıyla hayvancılıkla uğraşan besicilerin zorlu kış mesaisi de başladı. Güne erken saatlerde başlayarak ahırın etrafında biriken karları uzun bir uğraş sonucunda temizleyen köylüler, at yardımıyla da ot taşıyarak hayvanlarını kar üzerinde besliyor. Günde üç defa ot taşıyarak hayvanlarını besleyen köylüler, nisan ayına kadar bu şekilde çalıştıklarını söyledi.

30 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Yunus Şahin, "Kışımız 6 ay boyunca devam ediyor. Yazın ot biçmek, kışın da kar temizlemekle günlerimiz geçiyor. Bu şekilde zorlu bir yaşamımız var. Yazın ovada biçtiğimiz otları traktör yardımıyla köyde stokluyoruz. Kışın da at ve eşek arabalarının yardımıyla otları taşıyarak hayvanlarımızı besliyoruz. 6 ay boyunca her gün aynı şekilde bu işi yapıyoruz. Geçim kaynağımız böyledir. Ben bu işi 30 yıldır sürdürüyorum" dedi.