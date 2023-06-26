Reşadiye Kurban Satış ve Kesim Alanını ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a besiciler teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından Reşadiye Mahallesi’ne kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanını ziyaret etti. Burada kurban satışı yapan besicilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın, üreticilere hayırlı ve bereketli işler diledi.

Yalçın’a teşekkür eden besiciler de, çok güzel bir ortam sağlandığına dikkat çekti ve "Pazar yerimiz çok temiz. Suyu önünde, gölgeliği üstümüzde. Görevliler işini güzel yapıyor. Çok güzel bir ortamda satış yapıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz" dedi.