Samsun’un Bafra ilçesinde kurban pazarında kıyasıya pazarlıklar sürüyor. Besiciler pazarda kurbanlık sayısının az olduğunu, buna rağmen satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosyuner ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Bafra Belediyesi Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Besiciler pazara az kurbanlık geldiğini, satışların ise iyi olduğunu söylediler.

Pazara küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık getiren besiciler oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, hayvanların besici için, üretici için maliyetler çok yüksek olduğunu, üreticiye her zaman destek verilmesi gerektiğini söylediler.

Müstecep Mahallesi’nden Ömer Sezer, “Şu anda rağbet normal bir şekilde seyrediyor. Hayvanların besici için, üretici için maliyetleri çok yüksek. Çiftçiye üreticiye her zaman destek verilmesi lazım. Maliyetler çok artmış durumda. Zamanla her şey düzelecek inşallah” dedi.

“Hayvancılık yapanlar şikâyetçi olmasın”

Besici Muammer Çağlar, “Şu anda pazarda hayvan sayısı az. Köylünün malı henüz gelmedi. Fiyatlar bu sene iyi. Herkes para kazandı. Hayvancılık yapanlar şikâyetçi olmasın” diye konuştu.

“Alıcı da razı satıcı da razı”

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Hayvancılık yapanlar ‘şükürler olsun’ diyor. Herkes az veya çok evine, ocağına bakacak ve cebinde üç, beş kuruş kalacak kadar kurbanlıktan para kazandığını söylüyor. Bu hayvan fiyatlarının, hiçbir üreticinin mağdur olmadan devam etmesini diliyorum. Yaklaşık 25-30 kilo et verecek bir küçükbaş hayvanın 4 bin liraya pazarlığını yaptık. Alıcı da razı, satan da razı. Alıcının çoluk çocuğuyla kurban kesmesinden satıcının da memnun olduğunu gördük. Büyükbaş hayvanlarda fiyatlarının ortalama lop et olarak 270 lira ile 300 lira arasında. Bu büyük bir rakam değil. Bugün kasaba gitsen 300 liradan aşağı et alamazsın. Kurban kesimleri bundan sonra pazarlarda olmayacağını düşünüyorum. Sebebi de şu: Büyük besiciler sattıkları kurbanları kesim yapmak şartıyla pazarlık yapıyor. Kesimini de yapıyor, lop et parçalıyor kilo bazında herkesin evine bunu götürüyor. Bu kurban kesen içinde çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.