BESİAD tarafından üyelerinin sektördeki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen BESİAD Akademi eğitim programı büyük ilgi gördü. BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Topuk, "Sektörün geleceğini şekillendiren bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmayı amaçladık" dedi.BURSA (İGFA) - Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD), bağlantı elemanları sektöründeki üyelerinin bilgi birikimlerini ve rekabet gücünü artırma hedefiyle BESİAD Akademi programını hayata geçirdi.

BESİAD Akademi kapsamında National Machinery iş birliğiyle düzenlenen ilk eğitim programı, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Eğitim, National Machinery Bölge Müdürü Stefan Kilian, Türkiye Temsilcisi Lokomotif Mühendislik Firma Kurucusu İsmet Aktulum ve eğitmen Norbert Weiß'in katkılarıyla düzenlendi. İki gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

BESİAD BAŞKANI TOPUK: “SEKTÖRÜN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK EĞİTİMLERLE BİLGİ PAYLAŞIMINI SÜRDÜRECEĞİZ”

Eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan BESİAD Başkanı Sinan Topuk, "Eğitim programları, sanayi dünyasında sürekli gelişim ve yenilikçilik için kritik bir adımdır. Sektörümüzün geleceğine ışık tutacak ve değer katmasını hedeflediğimiz akademi programımızın ilk eğitiminin 80 kişiye yakın yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesi mutluluk verici. Bugün burada bir araya gelerek, sadece bilgi alışverişinde bulunmakla kalmadık; aynı zamanda sektörümüzdeki iş birliğini güçlendirme fırsatı da bulduk. Değerli iş birliği için National Machinery'e, tüm katılımcılarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Gelecekte de benzer programlarla eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte her üyemizin edindiği bilgi ve deneyimlerin, kendi firmaları ve dolayısıyla sektörümüz için büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Üretim yöneticileri, mühendisler ve teknikerler başta olmak üzere birçok sektör profesyonelinin katılımcı olduğu; soğuk şekillendirme işlemleri, yöntemler, makineler ve transfer süreçleri gibi konuların ele alındığı eğitimde, National Machinery Türkiye Temsilcisi Lokomotif Mühendislik Firma Kurucusu İsmet Aktulum, “Eğitimde temel düzeyde kalıp dizaynı için gerekli olan teknik detayların yanı sıra ileri seviyelerde ne gibi hazırlıkların yapılacağına dair sektörün önemli firmalarıyla bir araya geldik. Umarım bu süreç, tüm katılımcılara faydalı olur. National Machinery, 150 yıllık bir firma ve ciddi bir tecrübeye sahip. Bu tecrübenin Türkiye piyasasındaki firmalara ulaşması bizim için büyük bir fırsat. Bu iş birliği için BESİAD’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.