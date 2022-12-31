Milli Güvenlik Konseyi’nin görevlendirmesiyle Kayseri Valisi Fevzi Yetkiner Belediye Başkanlığı’nı uhdesine almış, daha sonra 9 Mart 1983 tarihinde Yalçın Besceli görevlendirilmiştir. Besceli, başkanlığı 2 Nisan 1984 tarihine kadar yürütmüş ve seçimle gelen başkana devretmiştir.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanlarından Yalçın Besceli, 82 yaşında hayatını kaybetti. Besceli’nin cenazesi, Hulusi Akar Cami’de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Besceli’nin yakınları katıldı.

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