Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi (BESAŞ), tüm personeline Gıda Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ekmek ve Besin Sanayi (BESAŞ), tüm personeline Gıda Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi verdi.

Bursalılara 500’ün üzerinde satış noktasıyla hizmet veren BESAŞ, müşteri, bayi ve personelinin kişisel verilerinin bilincinde olması ve gıda güvenliği adına eğitim çalışmalarına devam ediyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonunda gerçekleştirilen program ile personele, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Özdemir tarafından ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi’ verildi. Eğitimde, ürünlerde gözle görülebilen ve görülmeyen riskler, ham madde, girdi ve çıktı aşamalarındaki kritik noktalara dikkat çekildi. Bulaş risklerine karşı hijyen, el yıkama, kişisel temizlik ve gıda maddelerinde bulaşı önlemek için kullanılan koruyucu ekipmanlar konularında katılımcılar bilgilendirildi. Eğitim çerçevesinde; kişisel verilerin nasıl kayıt altına alınacağı, nasıl korunacağı, gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarının oluşturabileceği riskler ve kişisel veri adı altında hangi bilgilerin olabileceği, veri kayıtlarını tutan kişilerin sorumlulukları ve kayıtların imha edilmesi gibi konular ele alındı.

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, sektörün öncü firması olmaları sebebiyle gıda güvenliği ve hijyeni her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. Bu çerçevede düzenli olarak eğitim çalışması yaptıklarını belirten Gülşen, “Tüm personelimizin ‘kişisel veriler ile alakalı’ gerekli eğitimi almasını ve çalışmasına daha da özen göstermesini istiyoruz. Her geçen gün, gerek teknolojik yatırımlar gerekse eğitimlerle, daha iyi hizmet edebilmek adına mesaimize devam ediyoruz” dedi.