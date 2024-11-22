Aydın’da yaşayan Sabri Sarı, 5 yıldır bıyıklarını kesmiyor. Turizm sektöründe çalışan Sarı’yı gören turistler pala bıyığına hayran kalıp fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıyor.

Siirt’ten Aydın’ın Ortaklar Mahallesi’ne 1990 yılında geldiğini belirten Sabri Sarı, şuanda turizm sektöründe çalıştığını söyledi. İzmir’de bir otelde bahçıvanlık yapan Sarı, bıyık bırakmaya bir anda karar verdiğini söyledi.

10 çocuk babası 20 torunu olan Siirtli Sabri Sarı, 5 yıldır bıyıklarını kesmiyor. Bıyık bırakmanın hoşuna gittiğini kaydeden Sarı, “Bıyık uzatmayı seviyorum. Bakımı zor değil her gün tarıyorum. Bir beş yıl daha bıyıklarımı kesmem. Herkese bıyık bırakmayı tavsiye ederim” dedi.

Halk arasında kendisine Pala olarak hitap edildiğini belirten Sarı, bıyıklarını gören turistlerin hemen kolundan tutup fotoğraf çekindiğini söyledi. İngilizce bilmediğini belirten Sarı, çalıştığı otele gelen yabancı turistlerin ilgisinden oldukça memnun kaldığını söyledi.