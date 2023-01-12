Arjantin’nde annelerinin erkek arkadaşının evin çatısına 5 ton moloz yığması sonucu çatı çöktü. Enkaz altında kalan 4 çocuk hayatını kaybetti.

Arjantin’nde annelerinin erkek arkadaşının evin çatısına 5 ton moloz yığması sonucu çatı çöktü. Enkaz altında kalan 4 çocuk hayatını kaybetti.

Arjantin’in Buenos Aires eyaletinin El Jagüel kentinde 37 yaşındaki Pamela Nisi’nin erkek arkadaşı, iki hafta önce taşındıkları evin çatısına 5 ton moloz yığdı. Ağırlığı taşıyamayan çatının çocukların odasının üstündeki kısmı saatler sonra çöktü. Enkaz altında kalan 4 yaşındaki ikiz kardeşler Benicio ve Noah ile 6 yaşındaki Lorenzo ve 10 yaşındaki Santino hayatını kaybetti.

İki çocuğu daha olan Pamela Nisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklarını kaybettiği için artık yaşamak istemediğini ifade etti.

Nisi’nin ailesi ve komşuları, çocukların cenaze masraflarını karşılamak için bağış kampanyası başlattı.

Nisi’nin 51 yaşındaki erkek arkadaşı Catalino Daniel Lopez, cinayete neden olmakla suçlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.