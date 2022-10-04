Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde bir araya gelen sendikalar promosyonların güncellenmesi çağrısı yaptı.

Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde bir araya gelen sendikalar promosyonların güncellenmesi çağrısı yaptı.

Uzun zamandır eğitim çalışanlarının gündeminden düşmeyen promosyon miktarlarının güncellenmesi konusunda Adana’da şubesi bulunan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen’in Adana Şube Başkanları bir araya gelerek güç birliği oluşturdu.

Adana Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer yaptı.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ağır ekonomik krizin etkisini, başta asgari ücretliler ve kamu çalışanları olmak üzere tüm sabit gelirlilerin iliklerine kadar hissettiğini ifade eden Başkan Sezer, "Ekonomik sorunlar üzerimizde ağır bir yük, sırtımızda büyük bir kamburdur" dedi.

Yıllık enflasyonun yüzde 83,45 olduğunu hatırlatan Sezer, "Bizler her geçen gün yoksullaşıyoruz, maaşlarımız cebimize girmeden eriyor. Maddi kayıplarımız yalnızca maaşlarımızda değil, aynı zamanda diğer mali haklarımızda da yaşanmaktadır. Başta promosyon miktarları olmak üzere, eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok kalemde yaşadığımız maddi kayıplar refah seviyemizi her geçen gün daha da düşürmekte, bu durum da maalesef hem özel, hem de iş hayatımıza olumsuz yansımaktadır" ifadelerini kullandı.

Ekonomik dalgalanma yaşanmadan önce yapılan promosyon sözleşmelerinin o döneme göre rekor miktarlarda olsa da bugün hiç bir sorunu çözmediğini vurgulayan Sezer açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bankalar, promosyonları eğitim çalışanlarına bir lütuf olarak görmemelidir. Maaşların artmasıyla birlikte bankaların mevduat getirisi beklenenin çok üzerinde artarken, çalışanların promosyon tutarları azımsanamayacak derecede düşük kalmıştır. Gelinen noktada net bir şekilde ortaya çıktığı gibi kârlarını son bir yıl içinde yüzde 420 arttıran bankalar hakkımızı vermeli, promosyon anlaşmaları enflasyon rakamlarına göre güncellenmelidir. Özetle açıklayacak olursak; bankalar kazanıyor, emeğiyle geçinenler kaybediyor."

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen’in Adana Şube Başkanları olarak hem İlçe Milli Eğitim Müdürü hem de promosyon anlaşması yapılan bankanın şube ve bölge müdürleri ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Başkan Sezer; "Yaptığımız görüşmelerde promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi durumunda hiç bir eğitim çalışanımızın maddi kayba uğramaması ve yükümlülük altına alınmamasını ilke kararı olarak aldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve bankaların eğitim çalışanlarını taahhüt altına almasına, eğitim çalışanlarımızın maddi ve manevi anlamda telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Eğitim çalışanlarının aklıyla, cüzdanıyla ve onuruyla adeta dalga geçenlere karşı yeni ve radikal adımlar atmaya hazır olduklarını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Enflasyon oranları baz alınarak yeni bir promosyon anlaşmasına imza atılmaması durumunda bireysel olarak haklarımızı kullanacağız. Bu haklardan en önemlisi kredi kart iptalleri, otomatik ödeme talimat iptalleri, ilgili bankadaki tüm hesaplarımızın kapatılması, başka bir bankadan hesap açma ve ödenen maaşların otomatik talimat ile o bankaya havale edilmesi gibi yöntemler olacaktır. Bununla birlikte meydanlara inerek eğitim emekçilerinin sesini daha güçlü bir şekilde duyuracağız. Bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Yapılmış olan banka promosyon sözleşmeleri revize edilerek, promosyon tutarları güncel enflasyon oranları baz alınarak artırılmalıdır. Aksi durumda sözleşmelerin feshedilerek yeni sözleşme yapılması talebimizi yineliyoruz."

Düzenlenen toplantıya Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer’in yanı sıra, Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Seher Ergin, Eğitim-İş 2 Adana 2 Nolu Şube Başkanı Emin Erkan Şenol, Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, Hürriyetçi Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Ergun Ayyıldız katıldı.