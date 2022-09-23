Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularından Bertuğ Özgür Yıldırım, hedefinin A Milli Takım’da oynamak olduğunu söyleyerek, "Oraya giden yol da buradan geçiyor. Birçok oyuncu buradan çıktı. Hepimiz bunun bilincindeyiz, çalışıyoruz. Orası için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncularından Bertuğ Özgür Yıldırım, hedefinin A Milli Takım’da oynamak olduğunu söyleyerek, "Oraya giden yol da buradan geçiyor. Birçok oyuncu buradan çıktı. Hepimiz bunun bilincindeyiz, çalışıyoruz. Orası için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı’nda antrenman öncesinde konuşan Bertuğ Özgür Yıldırım, "Çok şükür kampımıza başladık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Her gün iyi çalışıyoruz. Maçımıza hazırlanıyoruz. Salı günü oynayacağımız maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah dostluk içinde bir maç olur, sakatlık, belasız, kazasız bir maç atlatırız. Herkesin öncelikli hedefi A Milli Takım’a tırmanmak. Oraya giden yol da buradan geçiyor. Birçok oyuncu buradan çıktı. Hepimiz bunun bilincindeyiz, çalışıyoruz. Orası için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hayırlısı olur" değerlendirmesinde bulundu.