Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yepyeni bir oyunla seyircilerini selamlayacak. Federico Garcia Lorca’nın kaleme aldığı, “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla SDT 26 Ocak’ta perdelerini açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yepyeni bir oyunla seyircilerini selamlayacak. Federico Garcia Lorca’nın kaleme aldığı, “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla SDT 26 Ocak’ta perdelerini açacak.

2022 yılını ilk kez 22 Aralık’ta seyircisiyle buluşturduğu "Eyvah Yine Karıştı-Oscar“ isimli oyunla uğurlayan SDT, 2023 yılını yeni oyun “Bernarda Alba’nın Evi” adlı oyunla karşılıyor. Federico Garcia Lorca’nın kaleme aldığı, İspanya iç savaşı dönemi öncesinde, toplumda yaşanan kaosun bir ev içine yansımasını işleyen "Köy Trajedileri Üçlemesi" adlı üçlemesinin son oyunu olan “Bernarda Alba’nın Evi” isimli oyun, ilk kez yarın saat 19:30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde perdelerini açacak.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ahmet Turan Oflazoğlu’nun Türkçeye çevirdiği oyunu, oyunda Poncia karakterini canlandıran Begüm Atak yönetiyor. Dul bir annenin, kızları üzerinde kurduğu baskı ve kısıtlamayı anlatırken, aynı zamanda otoriter yönetim anlayışların, insanların yaşam haklarının nasıl göz ardı edildiğinin sahneye taşıyan oyun, 27 Ocak Cuma saat 19:30’da 28 Ocak Cumartesi ise saat 14:00 ve 19:30 ‘da yeniden seyircilerini selamlayacak.