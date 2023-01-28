Tedavisi için Portekiz’e giden Mensah, önümüzdeki İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak.

Kayserispor’da Mensah şoku var. Tecrübeli futbolcunun sakatlığından ötürü 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Hafta içi yapılan antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve çekilen MR sonrasında yırtık tespit edilen Mensah, İstanbulspor maçı kafilesine de alınmadı.

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