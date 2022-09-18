Yukatel Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor’a konuk olan Yukatel Kayserispor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan Kayserispor’da keyifler yerinde. Hatayspor maçının 5. dakikasında penaltı atışını gole çeviren başarılı oyuncu Bernard Mensah ise ilk golünü kaydetti. Hatayspor karşısında sahaya ilk 11’de çıkan ve 79. dakikada yerini Yaw Ackah’a bırakan Bernard Mensah, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon ilk golünü attığı için mutlu olduğunu ifade eden Bernard Mensah; “Uzun bir aradan sonra golümü attığım için çok mutluyum. Önemli bir galibiyet elde ettik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet bize destek veren taraftarımıza armağan olsun” dedi.